Torcedores do Flamengo exaltam Luiz Araújo após golaço e comparam com ídolo do clube: ‘Gênio’

Luiz Araújo marcou golaço pelo Flamengo em confronto com São Paulo







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 22:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Autor de um golaço na etapa inicial do jogo entre Flamengo e São Paulo, Luiz Araújo foi ovacionado por torcedores nas redes sociais. O atacante foi até comparado com um ex-jogador que brilhou pelos gramados do futebol europeu e com Gabigol.

No confronto, o camisa sete iniciou a partida no banco de reservas, mas precisou ser colocado por Tite devido a uma lesão de Cebolinha. O jogador deu conta do recado e fez funcionar a Lei do Ex, uma vez que o atleta surgiu em Cotia.

Veja as reações na web: