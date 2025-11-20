Rossi ou João Victor? Eric Faria elege culpado por gol em Fluminense x Flamengo

O segundo gol do Fluminense na vitória sobre o Flamengo, na última quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão, aconteceu após uma falha da defesa rubro-negra. Durante a transmissão do clássico, pelo Premiere, o jornalista Eric Faria apontou o culpado do erro comprometedor.

O cronômetro marcava 32 minutos, quando o João Victor recuou uma bola perigosa para o goleiro Rossi, que não conseguiu realizar o domínio. Na sequência do lance, o atacante Serna aproveitou a falha no gesto técnico para marcar. O erro fez o Fluminense abrir 2 a 0 no placar.

Para Eric Faria, Rossi foi o principal culpado pelo lance. Ele ainda chamou atenção para a pressão em cima do jovem zagueiro João Victor.

— Foi muito importante o Rossi assumir a culpa pelo segundo gol, até para tirar o peso do João Victor. Ele não fez um bom jogo, estava nervoso. Mas especificamente no lance do segundo gol, a culpa é do Rossi, a bola sairia para escanteio e pronto. Então, foi muito importante o goleiro chamar essa responsabilidade, até para aliviar o menino — disse Eric.

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

Texto por: Lucas Bayer

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.