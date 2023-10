A vida de recém-aposentado de Eden Hazard, apesar de curta, começou animada. Após anunciar que pendurou as chuteiras, o meia belga participou de um jogo beneficente na França e fez dupla com o Wilfried Mbappé, pai do camisa 7 do PSG. Na partida, o ex-jogador, além de fazer gol, deu duas assitências - uma para Wilfried.