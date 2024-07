Roger Machado no Internacional: acerto revolta torcedores do Grêmio

Roger Machado fecha com o Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 14:49 • Porto Alegre (RS)

Roger Machado sequer foi anunciado como técnico do Internacional, mas teve seu nome como um dos assuntos mais comentados da internet nesta quarta-feira (17). Com o desligamento oficializado pelo Juventude, os torcedores colorados comentaram sobre a expectativa em relação ao novo treinador.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No site X (antigo Twitter), o nome de Roger Machado chegou a ser Top 1 dos assuntos mais comentados do Brasil, dividindo opiniões entre os torcedores. O comandante ainda não foi oficialmente anunciado pelo Internacional, mas já foi alvo de polêmicas, principalmente por sua história com o maior rival: o Grêmio.

Confira as reações dos torcedores colorados:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O desligamento de Roger Machado do Juventude foi anunciado ainda na manhã desta quarta-feira, através das redes sociais do clube. Na noite de terça-feira (16), o técnico estava em Brasília e comandou o time no empate em 1 a 1 diante do Atlético-MG.

Torcida do Grêmio se revolta

Roger Machado foi campeão da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, com direito a estrela na calçada da fama Tricolor. A chegada de um ídolo ao maior rival não pegou bem com a torcida gremista. Através das redes sociais, os torcedores expressaram seu descontentamento com o treinador.