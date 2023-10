O ex-jogador e comentarista Roger Flores detonou Bruno Lage, treinador do Botafogo, no programa "Boleiragem", do SporTV, na última segunda-feira (02). Além disso, o ex-jogador pediu a demissão do português após o empate do Alvinegro com o Goiás por 1 a 1, no Brasileirão.



Para Roger, John Textor, dono da SAF do clube, e André Mazzuco, diretor executivo, devem tomar uma atitude quanto ao futuro de Lage no clube carioca.