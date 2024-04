Roger Flores diz que Palestino merecia o empate contra o Flamengo e aponta erro de Tite

Roger Flores afirmou que o Palestino merecia o empate contra o Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 18:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Palestino-CHI por 2 a 0, na última quarta-feira (10), mas para o comentarista Roger Flores, o clube chileno poderia ter saído com um empate do Maracanã. O ex-jogador, que esteve na transmissão do jogo, criticou o segundo tempo do Rubro-Negro e citou uma demora de Tite para mexer no time.

- O Flamengo sofreu em um jogo que não era para sofrer nada. Era jogo para quatro, cinco do Flamengo, sem nenhum susto, e não foi o que aconteceu. O Flamengo tem que agradecer porque foi 2 a 0, porque se fosse por justiça, o Palestino até merecia o empate - começou o comentarista do "Seleção Sportv".

- Achei que o Tite demorou a mexer, o Flamengo sofrendo e ele não mexia. Luiz Araújo não fez um grande jogo, o Everton cansou no segundo tempo. Aí ele tirou o Luiz e o De La Cruz, mas eu teria tirado o Cebolinha para colocar o Allan, porque o Flamengo tinha que retomar o meio-campo e o controle do jogo - completou.