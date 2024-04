Eric Faria elege piores em campo do Flamengo contra o Palestino: ‘Muito abaixo’

Eric Faria criticou as atuações de Pulgar e Arrascaeta contra o Palestino (Foto: Reprodução/SPORTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Palestino-CHI, por 2 a 0, na última quarta-feira (10), pela Libertadores. Contudo, o Rubro-Negro não teve grande desempenho no segundo tempo do jogo no Maracanã. O assunto foi abordado pelo jornalista Eric Faria, que criticou Pulgar e Arrascaeta.

- Segundo tempo pobre do Flamengo. Atuação muito abaixo de Pulgar e Arrascaeta. Quando o meio-campo não joga bem, o time não vai bem. Achei os atacantes e os zagueiros com boas atuações. Beijinho (Ayrton Lucas) também foi bem. 2 x 0. Quatro pontos - escreveu Eric.

Após empate na primeira rodada, o Rubro-Negro venceu diante de seus torcedores, com gols de Pedro e Léo Ortiz, e assumiu a liderança momentânea do Grupo E. Bolívar-BOL e Millonarios-COL se enfrentam nesta quinta-feira (11) para fechar a segunda rodada do grupo.