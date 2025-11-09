Zubeldía muda meio-campo do Fluminense para enfrentar o Cruzeiro

O Fluminense está definido para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía manteve a base da equipe que venceu o Mirassol na última rodada, mudando apenas um nome no meio-campo.

Sem Martinelli, que tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão, o argentino optou por dar sequência ao meio-campo com Bernal, que vem ganhando espaço e agradando pela intensidade. Nonato, recuperado, fica como opção no banco. No ataque, Serna e Canobbio atuam pelos lados, com Lucho Acosta centralizado na criação.

O Fluminense entra em campo tentando quebrar a sequência negativa como visitante — sob o comando de Zubeldía, o time ainda não venceu fora de casa. O Cruzeiro, por sua vez, busca manter o ótimo desempenho como mandante: é o terceiro melhor time jogando em casa no Brasileirão.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (C), Freytes e Renê; Hércules, Facundo Bernal e Lucho Acosta; Canobbio, Eve e Kevin Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

Reservas: Vitor Eudes, Ignácio, Yeferson Soteldo, Keno, Nonato, Lavega, Guga, Riquelme, Thiago Santos, Lima, Otávio e John Kennedy.