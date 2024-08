Rodrygo abre o placar para o Real Madrid e torcedores comentam ataque: ‘Injusto’

Rodrygo em ação pelo Real Madrid (Foto: JAIME REINA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 17:04 • Rio de Janeiro

O Real Madrid começou a La Liga com o pé direito. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, na partida da primeira rodada do Campeonato Espanhol, contra o Mallorca, neste domingo (18), o brasileiro Rodrygo abre o placar em jogada combinada do "quadrado mágico" da equipe merengue.

O camisa 11 foi duramente criticado na partida de abertura da temporada 2024/25, na decisão da Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, após desperdiçar uma boa chance de gol. Além disso, torcedores reclamaram do desempenho do brasileiro na nova formação do time de Ancelotti, em um trio de ataque ao lado de Vini Jr. e Mbappé.

Veja a reação dos torcedores na web: