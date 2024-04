Globo define equipe de transmissão das estreias de Palmeiras e Fluminense na Libertadores

Luis Roberto é o principal narrador da Globo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Atual campeão da Libertadores da América, o Fluminense estreia na nova edição do torneio nesta quarta-feira (3), às 21h30, com transmissão da Globo. Para o jogo, a emissora escalou o narrador Gustavo Villani. Principal locutor da casa, Luis Roberto estará no comando do jogo do Palmeiras, no mesmo horário.

O Fluminense viaja até o Peru para enfrentar o Allianza Lima. Ao lado de Gustavo Villani estarão os ex-jogadores Júnior e Roger Flores. Além do Rio de Janeiro, o jogo também terá transmissão para Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão, Sergipe, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá e Acre.

O Palmeiras também estreia fora de casa, contra o San Lorenzo, da Argentina. Luis Roberto terá as companhias de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. Além de São Paulo, a partida também será exibida no Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Ceará, Pará, Distrito Federal e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia.