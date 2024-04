Racing x Corinthians: Benja dispara contra quarteto após empate na Sul-Americana

Benja criticou o sistema defensivo do Corinthians no empate com o Racing-URU (Foto: Reprodução/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O apresentador Benjamin Back foi às redes sociais e comentou o empate do Corinthians com o modesto Racing, do Uruguai. Na estreia pela Sul-Americana, o clube paulista saiu na frente, mas levou o empate no fim. Benja não poupou o sistema defensivo da equipe no jogo da última terça-feira (2).

- O estádio parecia que estava na pandemia, não tinha ninguém. Altitude não tem. O Racing não é o da Argentina, é o genérico do Uruguai. Mais de três semanas só treinando. Não é possível que o Corinthians jogue uma bolinha dessa, com um time inexpressivo como esse - começou Benja.

- A defesa do Corinthians hoje pareceu que todos tinham saído de uma feijoada com pagode, que defesa lenta, pesada. Cássio mal, Fagner mal, Félix Torres mal, Cacá mal… Gustavo Henrique estava bem, mas saiu. Aí passa ano e entra ano, e joga Hugo, depois entra Matheus Bidu? - completou.