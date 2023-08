Depois dessa última passagem pelo Brasil, Robinho retornou para a Europa para um desafio no futebol da Turquia, quando recebia 2 milhões de dólares por ano tanto no Sivasspor quanto no Basaksehir. Como a moeda oscilou muito no período, os valores em reais se alteraram. Então, em seu primeiro clube a quantia na conversão era de R$ 7,5 milhões anuais e no segundo clube era de R$ 10,4 milhões anuais. Passando para os valores de hoje, ele oscilou entre um salário de R$ 960 mil a R$ 1,2 milhão por mês.