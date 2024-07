Com a vitória, Cruzeiro entra no G6 do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 19:44 • Rio de Janeiro • Atualizada em 07/07/2024 - 20:52

O Cruzeiro fez uma partida maiúscula jogando em casa contra o Corinthians neste domingo (7) pelo Brasileirão. Mais uma vez o nome da partida foi o meia-atacante Matheus Pereira, autor do primeiro gol do jogo na vitória por três a zero. Com direito a golaço, os internautas ficaram encantados com mais uma atuação de gala do jogador, e rasgaram elogios na web.

Pelo Campeonato Brasileiro, Matheus Pereira já soma cinco gols e duas assistências em 13 participações, artilheiro isolado da Raposa. Empolgados com o meia, muitos torcedores pedem a convocação do jogador para a Seleção Brasileira, eliminada com péssimas atuações na Copa América.

Matheus Pereira tem cinco gols pelo Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a vitória contra o Corinthians com gols de Matheus Pereira, Álvaro Barreal e Gabriel Veron, o Cruzeiro chega a sexta colocação, com 23 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, no Estádio Centenário, na quarta-feira (10), às 18h30 (de Brasília), pela 16ª do Brasileirão. O Corinthians enfrenta o Vasco, no mesmo dia, às 19h, no Rio de Janeiro.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!