Rizek questiona declaração de Dorival antes de Brasil x Colômbia: ‘Problema’

A Seleção Brasileira entra em campo logo mais, contra a Colômbia, na Arena BRB Mané Garrincha, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na última quarta-feira (19), o técnico Dorival Jr concedeu coletiva de imprensa e citou que fez um planejamento da equipe baseado no retorno de Neymar. O apresentador André Rizek, da Globo, questionou a declaração do treinador.

- Se o Dorival pensou todo o trabalho dele baseado no retorno de um jogador que não atuava havia mais de um ano e que voltou em um nível de exigência muito abaixo de um Brasil x Colômbia, a gente tem um problema. Eu teria convocado o Neymar, acho que é um acerto do Dorival, mas montar o time em cima do Neymar é que eu acho um problema - começou Rizek.

- Nesse momento da carreira do Neymar, não dá para montar uma Seleção em cima dele. O Brasil esperou 17 anos para ter um jogador considerado o melhor do mundo, que é o Vini Jr, então, a gente tem que montar uma Seleção em cima do Vini Jr, do Rodrygo e do Raphinha, que hoje são jogadores que estão brilhando a nível internacional. E não é o caso do Neymar - completou.

A equipe de Dorival Júnior poderá terminar a rodada até mesmo em segundo lugar, a depender dos resultados de Uruguai x Argentina e Equador e Venezuela. Um tropeço, porém, poderá fazer a Seleção se afastar do pelotão de frente justamente às vésperas do confronto com a líder, Argentina, marcado para a próxima terça-feira (25), em Buenos Aires.

Declaração de Dorival

"Com relação ao Neymar. Naturalmente, montamos todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo, houve um problema. Temos que respeitar isso, aguardando e na torcida para que ele se recupere rapidamente. No mais, eu acho que são opções que nós temos, de uma mudança ou outra buscando a melhor opção possível"

