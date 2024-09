Rizek questiona declaração de dirigente do Corinthians após contratação de Depay

André Rizek comentou declaração de dirigente do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado concedeu entrevista ao "UOL" e afirmou que o Alvinegro teve saldo positivo na janela de transferências. No dia do anúncio da chegada do atacante Memphis Depay na equipe, o jornalista André Rizek foi à rede social "Threads" e questionou a declaração do dirigente do clube paulista.

"Dessa janela de transferências, o valor gasto com saídas foi de R$ 49 milhões, enquanto a contratação de novos atletas custou cerca de R$ 30 milhões. Assim, houve um saldo positivo, demonstrando que nossa atuação no mercado foi feita com responsabilidade, considerando a situação financeira difícil enfrentada pelo Corinthians", disse Soldado.

- Contando apenas pagamento e recebimento de direitos econômicos, ok. Mas atletas como Coronado e Depay vêm "de graça", com despesas monstruosas por mês. É óbvio que a folha foi encarecendo muito ao longo do ano, ou seja, a dívida bilionária que deveria diminuir tende a aumentar em 2024. Pra passar 15 das 25 rodadas na zona de rebaixamento. Isso sem contar as punições por calotes e juros da dívida. A gestão corintiana simplesmente não tem defesa - escreveu Rizek.

As vendas de Raul Gustavo (Ferencváros), Fausto Vera (Atlético-MG), Carlos Miguel (Nottingham Forest), além do empréstimo de Guilherme Biro ao futebol árabe, geraram cerca de R$ 49 milhões. Em reforços, o Corinthians investiu R$ 30 milhões, mas apenas R$ 9 milhões serão pagos nesta temporada. Das oito contratações do clube na janela, apenas José Martínez, Charles e Alex Santana tiveram investimento para aquisição - contabilizados nos R$ 30 milhões.