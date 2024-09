Executivo de futebol do Corinthians anuncia lucro de R$ 19 milhões em janela de contratações

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Reprodução/Corinthians TV)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 16:56 • São Paulo (SP)

Apesar da extensa reformulação que promoveu no elenco, o Corinthians terminou a janela de transferências com um saldo positivo de R$ 19 milhões. Com problemas de fluxo de caixa, o clube paulista optou sobretudo por atletas livres no mercado, que chegaram sem custos aos cofres da instituição.

+ Carrillo desembarca no Brasil para assinar com o Corinthians e indica previsão de estreia

O cálculo, no entanto, não considera a contratação de Memphis Depay, por se tratar de uma transferência que envolve a participação da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube. Assim como a saída de Wesley, negociado ao Al Nassr, da Arábia Saudita, por 25 milhões de dólares (cerca de R$ 140 milhões). As informações foram divulgadas pelo Uol.

- Dessa janela de agora, das saídas, foram R$ 49 milhões e a chegada desses novos atletas foi entorno de R$ 30 milhões, então você vê que existe um saldo positivo porque a nossa ação nesse mercado foi com muita responsabilidade entendendo a dificuldade financeira que o Corinthians vive - afirmou Soldado.

- No caso do Memphis, é uma contratação grandiosa que envolve marketing , dinheiro de patrocínio, é claro que sai da mesma conta, mas é uma outra ação que tratamos ela como algo totalmente extraordinário - completou.

As vendas de Raul Gustavo (Ferencváros), Fausto Vera (Atlético-MG), Carlos Miguel (Nottingham Forest), além do empréstimo de Guilherme Biro ao futebol árabe, geraram cerca de R$ 49 milhões. Em reforços, o Corinthians investiu R$ 30 milhões, mas apenas R$ 9 milhões serão pagos nesta temporada.

O volante José Martínez foi contratado pelo Corinthians nesta janela de transferências (Foto: Divulgação Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Das oito contratações do clube na janela, apenas José Martínez, Charles e Alex Santana tiveram investimento para aquisição - contabilizados nos R$ 30 milhões.