Rizek quebra protocolo da Globo e elege melhor jogador do Brasileirão no mês

Rizek comandou o programa Seleção Sportv que elegeu o craque do Brasileirão no mês de abril. A dinâmica funciona com candidatos que se destacaram ao longo das rodadas no mês. Dessa vez, porém, Rizek quebrou o protocolo do programa e abriu mão dos candidatos, apontando que Arrascaeta merecia ser aclamado como vencedor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A gente faz, todo fim de mês, a eleição do craque do mês no Campeonato Brasileiro, aqui no Seleção. A gente poderia colocar alguns candidatos que jogaram muita bola nesse mês. Ferreirinha, do São Paulo, Alan Patrick, do Inter, o próprio Vegetti, vice-artilheiro da competição, do Vasco. Só que, no entendimento da equipe do Seleção, houve um jogador que não merece ser colocado a voto. Ele merece ser aclamado. A gente olhou para o desempenho do Arrascaeta, que não jogou a partida de estreia contra o Inter, mas depois jogou todos os jogos. Ele fez cinco jogos na competição. Olhamos os números e o desempenho dele e a gente decidiu aclamar o Arrascaeta como craque do mês de abril - disse Rizek.

Arrascaeta foi três vezes eleito craque da rodada na votação do programa. Foram cinco jogos em cinco partidas. São oito participações no total, cinco gols e três assistências para o uruguaio. Rizek não poupou elogios ao jogador do Flamengo e questionou a mesa se alguém contestaria a escolha por Arrasca como craque do mês de abril.

continua após a publicidade

- Quem protestar não volta mais. Um mês espetacular. Eu volto a afirmar: a parte física dele está fazendo uma grande diferença para ele estar jogando essa bola - disse Júnior, um dos comentaristas presentes na mesa do "Seleção Sportv".

Último jogo do Arrascaeta no Brasileirão

Arrascaeta foi um dos destaques do Flamengo na vitória esmagadora de 4 a 0 contra o Corinthians neste domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão. O uruguaio teve uma atuação de gala no Maracanã, e mais uma vez recebeu elogios da torcida rubro-negra. Com o gol que marcou na partida, ele assumiu a artilharia da competição (cinco gols).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Após o jogo, o camisa 10 da Gávea afirmou que não pensa em premiações individuais, mas sim em ajudar a equipe.

- Eu não me interesso com quantidade de gol, só ajudar minha equipe. Nós meias temos que chegar sempre na frente e procurar o gol também - disse Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo.