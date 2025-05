Luva de Pedreiro se manifesta após condenação em processo de Allan Jesus

A Justiça do Rio condenou Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", a pagar uma indenização ao empresário Allan Jesus. O ex-agente do jovem entrou com uma ação alegando quebra contratual, e o influenciador deverá pagar cerca de R$ 3,2 milhões. Luva se manifestou nas redes sociais sobre a decisão judicial.

- Uma dica. Não assine nada antes de ler, você pode estar assinando um contrato com uma multa unilateral de R$ 5 Milhões - escreveu Luva de Pedreiro nas redes sociais.

Allan Jesus cobrava R$ 5,2 milhões pela quebra contratual, mas a defesa de Luva de Pedreiro conseguiu reduzir o valor para R$ 3,2 milhões. A decisão foi proferida pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Posição de Allan Jesus

Em contato com o Lance!, o empresário se manifestou sobre o caso e comemorou a vitória na Justiça.

"A Justiça do Rio de Janeiro reconheceu, de forma inequívoca, a validade do contrato de representação firmado com Iran Santana, o “Luva de Pedreiro”, e declarou que a rescisão foi unilateral, injustificada e desprovida de qualquer suporte de provas por parte do influenciador.

A sentença ainda reconhece que o êxito da marca “Luva de Pedreiro” decorreu diretamente do trabalho estratégico realizado por Allan Jesus e sua empresa, a ASJ, condenando o influenciador ao pagamento de multa contratual, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

A decisão representa uma vitória da verdade, da ética e da seriedade profissional. Allan Jesus reafirma seu compromisso com a integridade, a valorização do talento e a construção de carreiras com responsabilidade, lamentando apenas os ataques públicos injustos sofridos ao longo do processo."