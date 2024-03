Rizek elege melhor time do Brasil até aqui em 2024: ‘Muito acima dos outros’

André Rizek afirmou que o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil até aqui (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os estaduais pelo Brasil se encaminham para a reta final, e para o jornalista André Rizek, o melhor clube do Brasil em 2024 é o Flamengo. O jornalista elogiou a partida do Rubro-Negro contra o Fluminense, na semifinal do Carioca, e afirmou que nenhuma equipe se compara ao time de Tite até aqui.

- O Flamengo deu um amasso no Fluminense no sábado. E foi mais uma confirmação que, até este momento, não tem ninguém jogando à altura da equipe do Tite. É cedo ainda para dizer se será assim ao longo do ano. Mas até agora, o Flamengo mostra um futebol muito acima de todos os outros e à altura da expectativa que esse elenco desperta - começou Rizek.

- O que aconteceu sábado está muito mais próximo da realidade do que o ano passado. O desempenho ruim do Flamengo em 2023 é anormal. O que o Rubro-Negro jogou contra o Fluminense está mais próximo do que a gente pode esperar dessa equipe do Flamengo - completou o apresentador do "ge".