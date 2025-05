O Corinthians empatou por 1 a 1 com o América de Cali, na Neo Química Arena, e se complicou na fase de grupos da Sul-Americana. Na entrevista coletiva após a partida, Dorival Jr foi questionado sobre sua escolha na escalação e revelou sua intenção com Bidon. A mudança não foi aprovada por Rizek, que discorodou da mudança de posição da prata da casa.

Dorival Jr responde questionamento sobre escolha na escalação do Corinthians

- É justamente para que não víssemos o que vimos: a posse de bola do adversário. Procuramos preencher o meio. O Bidon, na minha concepção, não é volante: ele também tem características de meia como o Coronado. A intenção era ter um preenchimento no meio maior para que pudéssemos igualar a troca de passes do adversário, que tem paciência para jogar e que estava inteira, jogando com muita segurança. No 2° tempo, melhoramos consideravelmente, encurtamos o campo e a equipe adversária teve menos posse. Ainda precisamos de muito para chegar a uma condição onde encontremos uma regularidade dentro da partida.

André Rizek discorda

- Discordo muito. (Bidon) Pode ser um volante extraordinário- e um meia mais comum. Surpreende, vindo de quem transformou um meia-atacante razoável (Alisson) em excelente volante, justamente pela visão de jogo e bom passe.

Reforços na janela

O treinador do Timão admitiu que a equipe precisa se reforçar na janela de transferências do meio de ano. Dorival Júnior justificou que será uma necessidade de todos os clubes do futebol brasileiro e disse que o clube alvinegro precisa evoluir.

— Teremos uma janela importante no meio do ano e, com certeza, todas as equipes estarão se mexendo para melhorar os seus grupos, seus planteis. Enfim, é um trabalho contínuo. Será melhorado a cada momento para podermos, daqui a pouco, respeitando esses processos que existem, nós temos um elenco confiável, e praticamente do mesmo nível. O que faremos é trabalhar com todas as possibilidades que teremos para podermos melhorar esse grupo, que tem capacidade, qualidade. Precisa naturalmente uma ou outra peça. É natural, mas que equipe não precisa? Temos que ter a consciência que precisamos evoluir.

