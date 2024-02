- Ao fazer paralelo entre a condenação de Daniel Alves e armação de que Neymar foi vítima, Tite presta um grande desserviço à sociedade. Uma coisa são os parças do jogador se prestarem a esse papel ridículo. Outra é um sujeito admirado pela correção fazer isso. Se Tite não conhece o caso, por alienação, que então leia sobre o tema e reveja essa fala péssima. Não teve interesse em ler sobre um atleta de Copa do Mundo, outrora seu homem de confiança, estar preso por estupro???!! - escreveu Rizek em sua conta no X (antigo Twitter).