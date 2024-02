Técnico do Flamengo, Tite comentou a condenação do lateral Daniel Alves em coletiva após a vitória no Fla-Flu. Treinador do jogador no período de Seleção Brasileira, o comandante rubro-negro disse não poder julgar o caso, mas afirmou que "quem erra deve ser punido". O atleta recebeu sentença de quatro anos e meio por agressão sexual na Espanha.