Rizek avalia momento de Tite no Flamengo: ‘Moralmente, já está demitido’

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro

O jornalista André Rizek avaliou o atual momento do treinador Tite no Flamengo após a eliminação para o Peñarol na Libertadores. O Rubro-Negro caiu nas quartas de final da competição na última quinta-feira (27) após um empate sem gols no Estadio Campeón del Siglo, no Uruguai.

Para o comunicador, o técnico se mostrou bastante abatido na entrevista coletiva após o resultado. Além disso, ele também destacou que Tite nunca precisou realizar um trabalho com o tamanho da pressão que existe no clube carioca durante a carreira.

- A entrevista do Tite, pra mim é bem marcante. Vimos um treinador acuado, e tenho certeza em afirmar que ele nunca lidou com esse nível de exigência e expectativa, nem na Seleção Brasileira. Qual é esse nível de exigência? Conquistar títulos, no plural, e além disso, jogar muito bem, de forma ofensiva, dar espetáculo - disse o comunicador.

Na visão de Rizek, a torcida Rubro-Negra exige muito da equipe, e por isso, não tolera erros em campo. Ele ainda destacou que a pressão piorou nos últimos anos após a temporada histórica de 2019, com o treinador Jorge Jesus, onde o clube ganhou com sobra o Brasileiro daquele ano, e ainda, venceu a Libertadores.

- No Flamengo é assim. A expectativa é alta. Principalmente após 2019, e quem não se iguala é moído. Foram oito treinadores de lá pra cá, e todos no fim das contas são tratados como fracassados. Até quem ganhou saiu. É um clube que exige rapidez, tem que apresentar resultado rápido. É forte o que vou falar, mas acho que moralmente, o Tite já está demitido - concluiu.

Apesar da opinião do jornalista, Tite ainda segue no cargo de treinador do Flamengo após a eliminação. A equipe desembarcou no Rio de Janeiro durante a madrugada desta sexta-feira (27). Agora, o time foca nas disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão.