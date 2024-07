Rizek aponta trunfo recente do Flamengo e elege responsável por melhora: ‘Tem nome’

Rizek elogiou as bolas paradas ofensivas do Flamengo nos últimos jogos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 21:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu mais um jogo no Campeonato Brasileiro em jogada de bola parada, com gol de Fabrício Bruno. Desta vez a vítima foi o Cruzeiro, neste domingo (30), no Maracanã. Nas redes sociais, o apresentador André Rizek exaltou a virtude do Rubro-Negro e citou o técnico Tite.

- O que bola parada virou arma do Flamengo não é brincadeira… Time às vezes nem joga tão bem. Mas tem caminhos para a vitória. Isso aí tem nome: Tite - escreveu o apresentador nas redes sociais.

Além do gol da vitória contra o Cruzeiro, o Flamengo também brilhou nas bolas paradas em outros jogos. Contra o Bahia, David Luiz fez o gol da vitória de cabeça nos acréscimos do segundo tempo. Diante do Athletico Paranaense, Evertton Araújo fez, de cabeça, no último lance do jogo.