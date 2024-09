Rivaldo pede dois veteranos da Série A na Seleção e analisa fala polêmica de Dorival

Rivaldo analisou derrota da Seleção Brasileira para o Paraguai (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 20:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Pentacampeão em 2002, Rivaldo comentou as partidas recentes da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. Após a derrota para o Paraguai, o ex-jogador sugeriu a convocação dos veteranos Hulk, do Atlético-MG, e Thiago Silva, do Fluminense. Em entrevista à "Betfair", o craque também comentou a declaração de Dorival Jr, que cravou o Brasil na final da Copa do Mundo de 2026.

- Pelo que vi no jogo de ontem, se você convocar o Hulk, mesmo que não seja para a Copa, ele ajudaria demais nessas Eliminatórias. O Thiago Silva poderia voltar numa seleção dessas, para ajudar a classificar com mais tranquilidade. São jogadores medalhões que seriam bons para o momento, eles aguentam a pancada desses jogos e a pressão da imprensa. Temos muitos destaques no Brasileirão que já jogaram na Seleção. O Hulk contra esses times nas Eliminatórias jogaria muito bem, olhando como ele treina e se prepara, teria grandes chances de voltar a Seleção nesse momento - analisou.

A vitória do Paraguai ainda colocou mais pressão no Brasil de Dorival Júnior. A seleção encara o Chile na próxima rodada, em outubro, e pode, em caso de nova derrota, ficar fora da zona de classificação para a Copa do Mundo 2026, mesmo com o aumento no número de vagas. Apesar do momento ruim, o treinador cravou a equipe na decisão do próximo Mundial. Rivaldo classificou a declaração do comandante como "autoconfiança".

- Qualquer treinador na Seleção Brasileira precisa ter essa confiança. Se não confia no elenco e no trabalho dele, fica complicado demais. Mas sem dúvida, ele sabe que o momento não é bom e que hoje não sabemos como vamos chegar ao Mundial. Temos grandes jogadores, mas eles precisam ter personalidade para jogar e ter mais vontade e coração na ponta da chuteira, porque essas atuações prejudicam a todos. Ser destaque no seu time e não jogar bem na Seleção, pesa até quando ele volta para sua equipe. Os veteranos precisam cobrar dos mais novos essa vontade e também acho que o Dorival precisa convocar quem é destaque no momento e está jogando melhor - analisou.