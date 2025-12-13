O Flamengo enfrenta o Pyramids, neste sábado (13), em jogo que define a grande final do Mundial contra o PSG, e o comentarista Petkovic exaltou a fase recente de Léo Pereira. Na ge tv, o ídolo rubro-negro enalteceu as últimas partidas do zagueiro, autor do gol na primeira etapa. Além dele, também incluiu Arrascaeta na seleta lista, colocando na conta do amor as grandes atuações dos atletas.

— Excelente cruzamento do Arrascaeta. Os dois zagueiros estavam disputando a bola, Léo Pereira estava na frente do Danilo e conseguiu fazer um arremate de cabeça lindo. Estava falando que quando você está bem na vida particular, profissionalmente também está feliz, está dando certo. Arrascaeta teve agora filho nascido recentemente e fez dois golaços. O Léo Pereira fez o gol, está muito bem na vida privada também, está feliz. O amor faz milagres — afirmou o ídolo rubro-negro Petkovic, na transmissão da ge tv, referindo-se à relação de Léo com Karoline Lima, que reataram o namoro recentemente.

O Flamengo, do ex-jogador Petkovic, abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa, em falta cobrada por Giorgian de Arrascaeta e cabeceada por Léo Pereira. Pelo lado esquerdo, a bola veio na primeira trave e o zagueiro rubro-negro mandou para o fundo da rede do goleiro do Pyramids, que ficou parado no lance. O resultado vai garantindo ao Flamengo a vaga para a grande decisão do Mundial contra o PSG, a ser disputado na próxima quarta-feira.

