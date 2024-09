Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 23:29 • Rio de Janeiro

Na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã, o Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Ed Sheeran, atração do Rock In Rio na quinta-feira (19), marcou presença no Estádio e recebeu de presente uma miniatura do troféu da Libertadores.

