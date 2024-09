Gerson Canhotinha de Ouro detonou jogador da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 06:50 • Rio de Janeiro (RJ)

No último dia 10, a Seleção Brasileira perdeu para o Paraguai por 1 a 0 em partida válida pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no estádio Defensores del Chaco. Campeão da Copa de 1970, Gerson "Canhotinha de Ouro" teceu duras críticas acerca do desempenho da Seleção.

Em seu canal no Youtube, o Canhotinha não poupou palavras ao opinar sobre a primeira derrota de Dorival Júnior como treinador da seleção pentacampeã. O ex-jogador criticou boa parte do time titular, principalmente, os atletas Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.

- Bruno Guimarães e Paquetá: O que eles jogaram no primeiro jogo? Nada! Hoje? (partida contra o Paraguai) Nada! Paquetá fica discutindo. Tomou cartão por discutir com o juiz numa falta a favor dele. Isso é burrice! Paquetá, isso é burrice! Tomou o cartão de graça - disparou Gerson Canhotinha

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ex-jogador da seleção também criticou o lateral Danilo, que teve partida abaixo do desempenho esperado. Segundo o Canhotinha, o capitão também não exerceu o papel de liderança esperado enquanto líder da equipe brasileira.

- Cadê o lateral que não apoia? O lateral não joga nada! Vocês estão de brincadeira? Estamos mal de capitão e lateral. Capitão é para cara ou coroa. Não fala nada. Não discute nada. Não argumenta nada. Não apoia - Afirmou Gerson.

➡️ Rivaldo pede dois veteranos da Série A na Seleção e analisa fala polêmica de Dorival

A seleção brasileira está na quinta colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com 10 pontos, está na frente de Venezuela, Paraguai e Bolívia. O Brasil briga por seis vagas para a Copa realizada no México, Estados Unidos e Canadá.