As eleições realizadas neste domingo (4) contaram com ex-jogadores de futebol e ex-atletas de outras modalidades tentando seus cargos na política. Com as apurações ainda em andamento, saiba quem não conseguiu se eleger entre nomes como Edmundo, ex-Vasco e Palmeiras; Vanderlei Luxemburgo; Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians; e Leila Barros.

EX-ATLETAS NO DISTRITO FEDERAL

No Distrito Federal, a ex-jogadora de vôlei Leila Barros (PDT) foi o primeiro nome do esporte a ter a derrota confirmada no pleito. Com 21,28% dos votos válidos (aproximadamente 660 mil sufrágios), a ex-atleta encerrou a disputa ao Senado em 3º lugar e não obteve uma das duas vagas em jogo, que ficaram com Michelle Bolsonaro e Bia Kicis.

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Candidato a deputado distrital no Distrito Federal pelo Republicanos, o ex-jogador Marcelinho Carioca também não obteve mandato nas urnas. O ex-atleta contabilizou 0,15% dos votos válidos — aproximadamente 2,4 mil sufrágios —, resultado insuficiente para conquistar uma das 24 cadeiras da Câmara Legislativa.

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Ex-atletas comcorreram na política (Fotos: Divulgação)



