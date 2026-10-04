Resultado das eleições: veja os candidatos esportistas que não se elegeram
Luxemburgo, Edmundo, Leila, Luís Fabiano e Sarah Menezes estavam na disputa
As eleições realizadas neste domingo (4) contaram com ex-jogadores de futebol e ex-atletas de outras modalidades tentando seus cargos na política. Com as apurações ainda em andamento, saiba quem não conseguiu se eleger entre nomes como Edmundo, ex-Vasco e Palmeiras; Vanderlei Luxemburgo; Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians; e Leila Barros.
EX-ATLETAS NO DISTRITO FEDERAL
No Distrito Federal, a ex-jogadora de vôlei Leila Barros (PDT) foi o primeiro nome do esporte a ter a derrota confirmada no pleito. Com 21,28% dos votos válidos (aproximadamente 660 mil sufrágios), a ex-atleta encerrou a disputa ao Senado em 3º lugar e não obteve uma das duas vagas em jogo, que ficaram com Michelle Bolsonaro e Bia Kicis.
➡️Eleições 2026: reeleito em São Paulo, Tarcísio torce para gigante do Rio
Candidato a deputado distrital no Distrito Federal pelo Republicanos, o ex-jogador Marcelinho Carioca também não obteve mandato nas urnas. O ex-atleta contabilizou 0,15% dos votos válidos — aproximadamente 2,4 mil sufrágios —, resultado insuficiente para conquistar uma das 24 cadeiras da Câmara Legislativa.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Tudo sobre
Fora de Campo
Quando é o segundo turno das eleições? Saiba se vai ter jogo no diaHá 6 minutos
Fora de Campo
Eleições 2026: reeleito em São Paulo, Tarcísio torce para gigante do RioHá 1 hora
Fora de Campo
Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no BrasilHá 2 horas
Fora de Campo
Raphael Claus relembra polêmica com Trump durante a Copa do MundoHá 7 horas
Futebol Nacional
Tem jogo neste domingo de eleição? Veja como fica o futebol brasileiroHá 10 horas
Fora de Campo
Do campo às urnas: relembre esportistas que entraram para a políticaHá 11 horas
Mais LANCE!