Repórter revela conversa particular com Abel Ferreira sobre polêmica com Al-Sadd

Abel Ferreira comentou sobre polêmica envolvendo pré-contrato com Al-Sadd (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após classificação na Copa do Brasil e falou sobre a polêmica envolvendo o suposto pré-contrato com o Al-Sadd, do Qatar. No entanto, o treinador não deu grandes detalhes sobre o assunto e não respondeu se teria assinado ou não o documento. Repórter da ESPN, Vinicius Nicoletti revelou uma conversa de bastidores que teve com o português.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Consegui conversar com ele depois da coletiva. Ele estava na sala de imprensa, bem humorado e tirando fotos. Aí fiz a pergunta para ele: "Que página do seu livro você rasgaria?". E ele respondeu: "Rasgaria uma só não, rasgaria umas três". Aí perguntei quais e ele: "Um dia eu te conto". Perguntei de novo se ele tinha assinado o contrato e ele falou: "Um dia vocês vão saber a verdade" - contou Nicoletti, no "Sportscenter".

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Segundo a TNT Sports, Abel Ferreira teria assinado um pré-contrato com o Al-Sadd, no ano passado, para assumir o time do Qatar em 2024. O clube qatari teria entrado com ação na Fifa contra o técnico. Na reta final da última temporada, o português fez mistério sobre sua permanência no Palmeiras, mas renovou com o time até 2025.