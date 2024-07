Renato Maurício Prado questiona opção do Corinthians por Ramón Díaz e faz alerta

Renato Maurício Prado falou sobre possível chegada de Ramón Díaz ao Corinthians (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Após a negociação por Fábio Carille esfriar, o Corinthians encaminhou acerto com Ramón Diáz para o cargo de técnico. Para o jornalista Renato Maurício Prado, o argentino não é a salvação do clube paulista. O comentarista do "UOL" citou a passagem do treinador pelo Vasco.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não acho que o Ramón Díaz vai salvar o Corinthians, não. O Carille, talvez. […] Não estou animado com a contratação do Ramón Díaz. Acho que a coisa vai continuar desorganizada. Não acho que ele fez um milagre no Vasco. O time escapou na bacia das almas - disse RMP.

Pelo Vasco, Ramón Díaz teve 41 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 50%. Após salvar o Cruzmaltino da queda em 2023, o treinador foi eliminado na semifinal do Cariocão pelo Nova Iguaçu e deixou o clube de forma conturbada.

➡️Corinthians encaminha a contratação de Ramón Díaz após conversas com Carille esfriarem

- O aproveitamento dele foi ruim, e isso disputando o Campeonato Carioca. Com um rendimento igual a 50% a partir de agora, o Corinthians cai. E, outra, o grande trabalho do Ramón Díaz no Brasil é ter livrado o Vasco do rebaixamento? Eu acho muito pouco - completou.