Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 08/07/2024 - 16:37 • São Paulo (SP)

O Corinthians possui conversas avançadas com Ramón Díaz e está próximo de finalizar acordo com o técnico argentino. As partes discutem detalhes finais para que o profissional assuma a vaga de António Oliveira, demitido na última semana.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com 64 anos de idade, Díaz está livre no mercado desde abril, quando deixou o comando técnico do Vasco. No entanto, o treinador ainda está vinculado ao clube carioca e aparece registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Ramón Díaz deve ser o novo técnico do Corinthians (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press)

O "vínculo" com o clube carioca ocorre devido à uma divergência entre as partes. O Cruz-Maltino considera que o profissional pediu demissão, enquanto o treinador garante que foi desligado pelo clube.

O nome de Ramón Díaz, apalavrado com o Corinthians há praticamente uma semana, voltou a ser discutido pela diretoria após as conversas com Fábio Carille não avançarem.

Embora Carille tenha deixado a possibilidade de ida ao Corinthians em aberto, o Santos tratou a questão com frieza e exigiu pagamento da multa rescisória à vista pela liberação. O Alvinegro Praiano entrou em contato com a direção do Timão e com o treinador para avisar que espera que o contrato entre as partes seja cumprido.

O Santos, inclusive, aguardava a reapresentação de Carille para dar treino normalmente na terça-feira (9). O elenco esteve de folga nesta segunda (8).

Posição do Vasco

Com relação ao Ramon Díaz, juridicamente, a gente espera um acordo bom para ambas as partes. Eu não estava aqui quando aconteceu o episódio, mas a gente respeita muito o Ramón, o Emiliano e toda a comissão. Juridicamente, a gente espera que ninguém se machuque, esperamos um acordo amigável entre as partes - disse o presidente Pedrinho.