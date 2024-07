Landim sobre renovação de Flamengo com Gabigol: ‘Que volte a ter um desempenho compatível’

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, antes da partida contra o Madureira no Maracanã pelo Carioca 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (22), o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim falou sobre impasse na negociação de renovação do Gabigol. Segundo o dirigente, a proposta do Rubro-Negro está na mesa e a decisão está nas mãos do jogador.

O principal motivo do imbróglio entre as duas partes, é o tempo de contrato proposto. O camisa 99 pede um contrato de cinco anos e aumento de salário, enquanto o clube não está disposto a aumentar o tempo de contrato, apesar de ter aceitado o aumento salarial.

– O Gabriel é um jogador que tem seu nome já marcado na história do Flamengo. O problema é que ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo. Independente do passado dele, os valores que ele está colocando na mesa, e um contrato longo desse tipo, o Flamengo não está disposto a oferecer.

Segundo o presidente, o Rubro-Negro ofereceu um aumento salarial compatível com as exigências do atleta, para um ano de contrato.

– Mas o Flamengo está proposto pegar o salário que ele propôs por mais um ano, e é um salário muito maior que ele recebe hoje. E acima daquilo que foi o valor acordado se fossemos firmar um contrato de cinco anos com ele.

– Eu espero que ele aceite, e espero que ele volte a ter um desempenho compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel, tenho uma gratidão eterna por tudo que nos entregou nesse período, eu tenho que olhar para frente, preciso olhar para o desempenho que aquele jogador vai me dar a partir das informações técnicas que o futebol do Flamengo me oferece.

Rodolfo Landim deixou claro que deseja que Gabigol aceite a proposta do clube e o imbróglio tenha um desfecho positivo para as duas partes.

– A gente quer que ele continue no Flamengo, a gente fez uma proposta para ele. Depois de tanta tempo conversando, a gente chegou num teto do que podemos oferecer. Para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e assina. Um contrato de cinco anos, com os valores que ele pede, é difícil da gente aceitar. A proposta está na mesa para ele.