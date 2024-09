Renato Maurício Prado detona trabalho de Tite após derrota para o Corinthians: ‘Fedorento’

Renato Maurício Prado critica trabalho de Tite após derrota para o Corinthians (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro

O jornalista Renato Maurício Prado voltou a realizar críticas ao trabalho do treinador Tite após a derrota para o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (1), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileiro. Na opinião do comunicador, com o resultado, o Flamengo se despede da disputa por título na competição.

➡️Corinthians x Flamengo: Yuri Alberto dá tesoura em Wesley e gera briga em campo

Na análise, RMP apontou que o rubro-negro deveria ter vencido o confronto contra a equipe alviverde. Ele ainda classificou o trabalho de Tite como "fedorento" e afirmou que o resultado ruim contra o Corinthians aconteceu por incompetência da comissão técnica.

- Tem gente falando aí, "a mais era o Corinthians, em Itaquera", o Flamengo tem mais vitória do que derrotas lá. Hoje, o alvinegro empatou. Mas eu insisto, olha as escalações e me diga se esse Flamengo pode perder para este Corinthians se tivesse um técnico decente. O trabalho do Tite é fedorento. Vocês ainda acham que o Flamengo tem chances nesse brasileiro? Não é nem a diferença de pontos, mas sim o fato da equipe não jogar - concluiu.

Além disso, Renato Maurício Prado também escolheu o zagueiro David Luiz como um dos piores jogadores em campo contra o Corinthians. O comunicador afirmou que o jogador se mostrou perdido dentro de campo e não vive uma boa fase na temporada.

- O Flamengo tem sido salvo pelo Rossi. Que hoje não conseguiu fazer milagre. As duas bolas que foram bem colocadas entraram. Porque a defesa do Flamengo não marca ninguém. O que foi o David Luiz hoje? Não dá mais. Ele teve um bom início de temporada, mas agora parece que se perdeu - comentou o jornalista.

Com a derrota na Neo Química Arena, o Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir a desvantagem para o líder Botafogo. O Rubro-Negro termina a rodada na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos somados em 25 rodada.