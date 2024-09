Corinthians x Flamengo: Yuri Alberto dá tesoura em Wesley e gera briga em campo

Reprodução







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi expulso já no fim do jogo contra o Flamengo, na tarde deste domingo (1), pelo Brasileirão. No lance, o jogador deu uma tesoura no material Wesley, e gerou uma briga generalizada em campo.

Na confusão, Alcaraz e Cacá também foram expulsos da partida.

O Corinthians bateu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (1), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Talles Magno, Ángel Romero e Pedro.

O Timão se recuperou e encerrou sequência de seis partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A equipe deixou a zona do rebaixamento, mas de forma provisória, ainda dependendo de resultados de outros jogos. O Rubro-Negro fica a seis pontos de distância do líder Botafogo, com uma partida a menos.

Corinthians x Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)