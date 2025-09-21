Renato Maurício Prado detona jogador do Flamengo: ‘Desesperador’

O Flamengo empatou com o Vasco em 1 a 1, neste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o jornalista Renato Maurício Prado perdeu a paciência com o volante Allan, que foi escalado como titular para o clássico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através de publicações nas redes sociais, o comunicador não poupou palavras para criticar o jogador. De acordo com ele, o atleta não teve uma boa atuação contra o Cruzmaltino, e foi um dos responsáveis pelo desempenho abaixo da média da equipe de Filipe Luís.

- É desesperadora a inutilidade do Allan! Além de não jogar nada, ele é uma lesma. Atrasa o jogo displicentemente - publicou o jornalista.

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Lucas Bayer e Pedro Cobalea

O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa.

continua após a publicidade

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo teve a possse de bola e chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

continua após a publicidade

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Logo na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. O Flamengo seguiu pressionando próximo a área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final do clube da Gávea, o empate persistiu após os 90 minutos.