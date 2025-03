Renato Maurício Prado critica elenco do Flamengo: ‘Melhor do Brasil?’

O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional na noite de sábado (29), pela primeira rodada do Brasileirão, e o jornalista Renato Maurício Prado não perdoou o elenco rubro-negro. Segundo o comentarista, as ausências de Gerson e Arrascaeta prejudicaram até demais a equipe de Filipe Luís, conhecida por ter o "melhor elenco do Brasil".

No Maracanã, o Colorado, ainda no primeiro tempo, abriu o placar com Bruno Henrique, em uma grande jogada de contra-ataque. O Rubro-Negro, logo no início da segunda etapa, deixou tudo igual com o zagueiro Léo Pereira, em lance que começou com escanteio.

- Os desfalques de Gerson e Arrascaeta, combinados, jogaram por terra a cantilena da imprensa de que o Flamengo tem o melhor elenco do país. Como considerar assim um grupo que não dispõe de substitutos minimamente competentes para dois de seus principais jogadores? - questionou o comentarista, em sua coluna no "UOL".

- A pergunta que não quer calar? Como o festejado elenco tem carências tão sérias? José Boto não é um dos maiores "scouts" do futebol mundial? Até agora só descobriu Juninho (que ainda não conseguiu convencer) e Danilo (que começa a se mostrar um veterano com muitos problemas musculares) - finalizou.

Próximos jogos de Internacional e Flamengo

O próximo compromisso de ambas as equipes é pela Libertadores. O Flamengo vai até a cidade de San Cristóbal, na Venezuela, encarar o Deportivo Táchira. Já o Internacional visita o Bahia em Salvador.

