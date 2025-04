O jornalista Renato Maurício Prado criticou a política de venda de ingressos do Flamengo. Em um texto postado no próprio blog, no site "Uol Esportes", ele disparou contra a gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. O protesto aconteceu por conta do público presente na vitória do Rubro-Negro sobre o Juventude, por 6 a 0, na última quarta-feira (16), no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, pouco mais de 30 mil torcedores do clube estiveram presentes no estádio. O público baixo foi associado diratamente com o alto valor dos ingressos para a partida. Para Renato, determinada postura da diretoria é um erro.

- Um absurdo, um equívoco gigantesco do presidente e sua diretoria. Afastar os torcedores mais humildes do Maracanã, além de medida lamentavelmente elitista e pouco inteligente, é cuspir na história do Flamengo. Urge criar setores populares, no estádio, para que a ocupação seja plena e a nação rubro-negra empurre o seu time em todos os jogos - iniciou o comunicador, antes de completar.

- Esta briga do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, com a torcida é extremamente prejudicial ao Flamengo. O cartola precisa rever sua postura. Em prol do clube que diz amar. Arrecadação com o dia de jogo no estádio não pode ser fim. É meio, para que o time, com grande apoio das arquibancadas, vença e, com seus títulos, aumente seu faturamento em patrocínio - concluiu.

Torcida do Flamengo na bronca

A relação entre torcida e diretoria do Flamengo vive momento de tensão. Durante a vitória sobre o Juventude, na última quarta-feira (16), pelo Brasileirão, o clima no Maracanã foi de protesto. Cânticos como "ô, baixa o ingresso" e xingamentos ao presidente Bap ecoaram nas arquibancadas. Uma faixa exposta pela torcida resumiu o sentimento: “ingresso caro, arquibancada vazia”.

Mesmo com os protestos, a diretoria do clube tem adotado uma política de precificação de ingressos que varia por setor e demanda. As entradas cheias para a arquibancada Norte, onde ficam as torcidas organizadas, custam R$ 100. Este valor é para o público geral e não considera descontos para sócios-torcedores ou meia-entrada.

No setor mais caro, o Maracanã Mais, os valores chegam a R$ 600 em partidas da Libertadores. Vale destacar que, com os descontos, o ticket médio (renda bruta dividida pelo número de pagantes) das partidas é inferior a R$ 80. Ainda assim, os preços continuam sendo motivo de queixa.