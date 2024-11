Renata Heilborn comenta polêmico affair de ex-marido com melhor amiga

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 19:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Lance! entrevistou a jornalista Renata Heilborn para o quarto episódio do programa "A Coletiva", no YouTube. No corte acima, a filha de Carlão, campeão olímpico de vôlei em 1992, fala como seus problemas pessoais se tornaram públicos (assista ao trecho no vídeo acima).

Formada pela Faculdade Hélio Alonso (Facha), Renata conta as histórias do pai e a sua trajetória no jornalismo. No bate-papo, ela fala também sobre o trabalho com Ronaldo e como é ser filha de jogador.

Renata Heilborn, em "A Coletiva" (Foto: Reprodução)

➡️ Veja quem já passou pelo programa 'A Coletiva'

Assista A Coletiva com Renata Heilborn na íntegra: