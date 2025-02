Renata Fan reprova atitude de titular do Flamengo contra o Vasco: ‘Não precisa’

Apresentadora do "Jogo Aberto", da Band, Renata Fan criticou a atitude de um jogador do Flamengo contra o Vasco. A profissional reprovou a ação de Wesley de tocar a bola virando o rosto, o que resultou na insatisfação dos adversários no clássico no Maracanã.

- Essa coisa aí do Wesley (tocar a bola virando o rosto) é algo que não precisa. Jogador não precisa disso. Ele é jovem, está num momento espetacular, mas não precisava. Tem momentos, e aquele não era o momento - comentou a apresentadora.

A atitude de Wesley iniciou uma confusão no gramado e alguns jogadores do Vasco, como Philippe Coutinho, não gostaram da situação. Após a vitória, o lateral do Flamengo comentou o ocorrido, se disse fã do meia e afirmou que o mesmo se irritou porque perdeu o jogo.

- Sobre a confusão, eu não sou de desrespeitar. Acho que futebol todo mundo sabe dar um passe virando uma cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é desrespeitar, é futebol. Eu me achei no momento de fazer aquilo, e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi desrespeito. Eu sou fã dele, já vi ele jogando na Seleção, ele tem vários 'passes virando a cara' também, e quando acontece com ele, devia estar bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fujo de confusão, sou tranquilo. Desculpa se desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção - disse Wesley.

O que vem por aí para Flamengo e Vasco?

O próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca será contra o Maricá no dia 22 de fevereiro. Já o Vasco encara, no dia 18, o Rondonópolis, em partida pela Copa do Brasil.

