Reforço do ‘Jogo Aberto’ crava eliminação de gigante nas quartas do Paulistão

As quartas de final do Paulistão começam neste fim de semana, e o programa "Jogo Aberto" projetou os classificados. Novo contratado da atração, Marco Aurélio Cunha palpitou a queda do Palmeiras diante do São Bernardo, no jogo que ocorre neste sábado (28), às 20h30.

continua após a publicidade

➡️ Band encaminha acerto com ex-jogador para substituir Denílson no ‘Jogo Aberto’

Além de Marco Aurélio Cunha, que estreou no programa no início da semana, ex-goleiro Ronaldo Giovanelli e o comentarista João Pedro Sgarbi também palpitaram uma classificação do São Bernardo sobre o Palmeiras. Renata Fan, Chico Garcia e João Paulo Cappellanes apostaram no Alviverde.

Nas outras duas quartas do fim de semana, entre Corinthians e Mirassol, e Santos e Red Bull Bragantino, os integrantes do programa foram unânimes nos palpites nas equipes de Ramón Díaz e Pedro Caixinha. São Paulo e Novorizontino se enfrentam na próxima segunda (3), no Morumbis, no Paulistão.

continua após a publicidade

Mais um reforço em breve na Band

Além de Marco Aurélio Cunha, a Band tem negociações avançadas para fechar com o ex-lateral Cicinho. Atualmente no SBT, o ídolo do São Paulo chega para ocupar o lugar deixado por Denílson, que acertou com a Globo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas últimas semanas, a Band também tentou outros ex-jogadores para compor o elenco do "Jogo Aberto". Paulo Nunes, Kléber Gladiador e Vampeta foram alguns nomes tentados pela emissora, mas sem sucesso.

continua após a publicidade