Erika Hilton se manifesta publicamente após sofrer ofensas de narrador da Band

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) se manifestou publicamente após sofrer ofensas do narrador Sérgio Maurício, da emissora Band, no último domingo (23), através de publicações nas redes sociais. Ao tratar do episódio, a parlamentar afirmou que irá acionar as medidas cabíveis na Justiça contra o comunicador.

Em nota oficial, Erika Hilton detonou os ataques do narrador e classificou o gesto como um ato transfóbico. A ação de Sérgio Maurício também não foi bem vista dentro da Band, que optou por afastá-lo das transmissões da Fórmula 1. Como resultado, os primeiros treinos da principal categoria do automobilismo foram narrados por Carlos Fernando, da BandSports, seguimento esportivo do canal paulista.

Nota oficial de Erika Hilton

"Eu e meus advogados estamos plenamente cientes do ataque transfóbico cometido contra mim, neste domingo, pelo narrador da Fórmula 1, Sérgio Maurício, afastado hoje da Band.

A transfobia é crime no Brasil, e apesar das tentativas de relativizá-la, faremos a Justiça prevalecer.

Vejo, sim, com bons olhos, a decisão da Band de afastá-lo. Mas o que me interessa é que pessoas que atacam a nossa dignidade respondam criminalmente.

Porque o simples fato de eu ser quem eu sou, de pessoas trans serem quem são, é motivo para sermos vítimas de violência completamente gratuita, física ou virtual. E não há outros termos que descrevam tal comportamento se não perseguição, transfobia, crime de ódio e violência política de gênero.

Isso é inaceitável. Permitir que isso se torne banal hoje é aceitar a morte de mais uma de nós amanhã.

Assim como permitir que a violência contra uma minoria política se torne banal hoje, é permitir que a violência contra todas as minorias se banalize amanhã.

Mas essa noção que está sendo criada nas redes sociais de forma orquestrada, inclusive com a ajuda de seus proprietários, de que não há punição para discursos de ódio, LGBTfóbicos, capacitistas, racistas e xenofóbicos é falsa.

Pois no Brasil, faremos valer a nossa Constituição, o direito humano à dignidade sobre o qual ela se constrói e o entendimento do STF que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo, inafiançável e imprescritível".

O que disse Sérgio Maurício?

Em pronunciamento sobre o caso ao portal "F5", o narrador negou o ocorrido. De acordo com ele, o perfil em questão não o pertence e a ação foi mais uma tentativa de terceiros para prejudicar a imagem dele. Sérgio Maurício alega que o cenário é recorrente durante a carreira e está disposto a acionar as medidas legais na Justiça.

- Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas - disse o jornalista.

A conta que realizou as ofensas apresenta mais de 30 mil seguidores e era apontada como de domínio do narrador. Inclusive, ela era divulgada pela Band desde a contratação do profissional, em 2021.