Band afasta narrador de transmissões após ofensas a Erika Hilton

A Band optou por afastar o narrador Sérgio Maurício das primeiras transmissões da Fórmula 1 de 2025. A decisão aconteceu após o profissional realizar ofensas a deputada federal Erika Hilton, nas redes sociais. Como resultado, os primeiros treinos da principal categoria do automobilismo foram narrados por Carlos Fernando, da BandSports, seguimento esportivo da emissora paulista.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

Conforme apurou a reportagem do portal "F5", da "Folha de São Paulo", a mudança aconteceu de última hora. A intenção do canal foi preservar a equipe de transmissão do evento e o próprio Sérgio Maurício, após o episódio de embate com a parlamentar. O cenário deve persistir até uma segunda ordem da empresa.

continua após a publicidade

O caso estourou nas redes sociais no último domingo (23). Na ocasião, uma conta do "X", antigo "Twitter", vinculada a Sérgio Maurício realizou ofensas contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP). A situação pegou muito mal nos bastidores da emissora, assim como, para alguns fãs da Fórmula 1, e a Band optou por afastar o profissional.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que diz Sérgio Maurício?

Em pronunciamento sobre o caso ao portal "F5", o narrador negou o ocorrido. De acordo com ele, o perfil em questão não o pertence e a ação foi mais uma tentativa de terceiros para prejudicar a imagem dele. Sérgio Maurício alega que o cenário é recorrente durante a carreira e está disposto a acionar as medidas legais na Justiça.

continua após a publicidade

- Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas - disse o jornalista.

A conta que realizou as ofensas apresenta mais de 30 mil seguidores e era apontada como de domínio do narrador. Inclusive, ela era divulgada pela Band desde a contratação do profissional, em 2021.