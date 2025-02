Band encaminha acerto com ex-jogador para substituir Denílson no ‘Jogo Aberto’

Marco Aurélio Cunha parece não ser o único reforço para o "Jogo Aberto" em 2025. Após a chegada do ex-dirigente do São Paulo, a Band está com negociações avançadas para acertar com o ex-lateral Cicinho. O canal busca a contratação do ex-jogador da Seleção para substituir Denílson, que acertou com a Globo. A informação foi dada inicialmente pelo colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias" e confirmada pelo Lance!.

Aposentado dos gramados desde 2018, Cicinho é comentarista do SBT desde 2020. No canal, o ex-jogador atua no programa "Arena SBT", que vai ao ar às noites de segunda-feira, com apresentação de Benjamin Back.

O primeiro nome tentado pela Band foi de Paulo Nunes, que também recebeu uma proposta da CazéTV. O comentarista, contudo, segue como comentarista nas transmissões da Globo e do SporTV. Com a recusa do ex-atacante, a emissora procurou Vampeta, mas o ídolo do Corinthians preferiu seguir na Jovem Pan. Kléber Gladiador foi outro nome tentado pelo canal, mas o ex-atacante não aceitou.

Carreira de Denílson como comentarista

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da apresentadora Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "SporTV" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos da empresa, como o "Globo Esporte SP".