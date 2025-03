Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, mandou um recado minimamente polêmico à torcida do Botafogo. Em entrevista ao "Flow Podcast", o político atribuiu as conquistas do Glorioso na Libertadores e no Brasileirão do último ano a um ato seu enquanto ocupava o cargo principal do país, ainda no ano de 2021.

Segundo Bolsonaro, os aficionados cariocas lhe devem um agradecimento, já que sancionou a lei que permitiu a entrada da SAF do clube. À época, o Bota estava ainda na segunda divisão, mas com a restruturação financeira possibilitada pelos investimentos do bilionário John Textor, o clube se reergueu e, três anos depois, alcançou o topo do Brasil e da América.

- Inclusive, aos botafoguenses: vocês são campeões, mas têm que agradecer a mim, porque nós criamos en 2021 a SAF. Futebol-empresa. De gente minha, não minha, mas de gente minha - afirmou Jair.

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) possibilita a transformação de clubes em empresas, o que, ao menos na teoria, evolui a saúde financeira e atrai investimentos privados. No Brasil, o projeto não foi criado pelo ex-presidente: primeiro, foi apresentado pelo então senador Rodrigo Pacheco, a partir do Projeto de Lei 5.516/2019. Em 6 de agosto de 2021, cerca de dois anos depois, dentro do governo de Jair Bolsonaro, a lei 14.196 foi sancionada, instituindo a presença das SAF's no Brasil.

A partir daquele momento, houve um forte movimento de investidores para dentro do futebol canarinho; e em 2024, o Botafogo se tornou o primeiro clube-empresa a conquistar a Libertadores. Palmeiras, Flamengo e Fluminense foram os outros campeões continentais desde a sanção da lei, mas nenhum recebe investimentos de sociedades anônimas.

🔥 Jair Bolsonaro é torcedor do Botafogo?

Em novembro de 2021, Bolsonaro já havia aparecido com um casaco do Botafogo. O político, que visitou estádios de clubes e compareceu a jogos da Seleção Brasileira, vestiu diversas camisas dos times de elite do país, e nunca confessou ser torcedor de um time específico. Entretanto, tem forte ligação com o Palmeiras: além de já ter sido visto beijando o escudo alviverde, é nascido no estado de São Paulo e foi batizado em homenagem a Jair Rosa Pinto, ídolo histórico do Verdão.