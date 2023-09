O suposto motivo da queda desses números é por conta da dominância da Red Bull e de Max Verstappen. Levando em conta que em 2021 foi considerada uma das melhores temporadas da história, 2022 foi o ano em que as redes sociais da Fórmula 1 mais cresceram, pois foi o lançamento do novo regulamento e dos usuários que discutiam do campeonato do ano anterior.