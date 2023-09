Um dos maiores investidores e influenciadores esportivos do país promete entregar o evento do ano para a comemoração de seu aniversário. Marcada para o dia 11 de outubro no Faro Beach Club, bar/balada pé na areia no Rio de Janeiro, a festa de 27 anos de Lucas Tylty contará com a presença de celebridades internacionais e nacionais do meio digital e esportivo, como Ronaldinho Gaúcho.