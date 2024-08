(Foto: Luis Robayo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 22:00 • Rio de Janeiro

Desde 1984, o judô traz, pelo menos, uma medalha para o Brasil por edição. O resultado em Paris supera o desempenho em Londres 2012, quando foram conquistadas quatro medalhas, sendo uma de ouro e três de bronze.

Disputado pela primeira vez nas Olimpíadas de 1964, o judô é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil na competição, figurando o país entre as nações com mais medalhas olímpicas no esporte.

(Foto: Miriam Jeske/COB)

O judô foi criado no Japão em 1882, mas demorou muitos anos a chegar no Brasil. Durante décadas, a prática do judô no país ficou restrita à comunidade de imigrantes japoneses estabelecida principalmente em São Paulo. E foi justamente assim que em 1972, veio a primeira medalha olímpica brasileira no judô, alcançada por Chiaki Ishii, imigrante nascido e criado no Japão.

Mas, por que o Brasil desponta como uma grande potência em um esporte de origem asiática? O Lance! aponta dois fatores como a principal explicação para essa pergunta.

Chiaki Ishii sendo homenageado pelo Time Brasil (Foto: Gaspar Nobrega/COB)

RAÍZES POR TODA PARTE

Todo esporte de alto rendimento precisa de estrutura para se desenvolver plenamente. No Brasil, esse é um dos grandes diferenciais que o judô tem em relação a outras modalidades: a existência de grandes clubes formadores nos principais polos do país.

As maiores referências estão no Rio de Janeiro (Flamengo, Tijuca, Instituto Reação), Rio Grande do Sul (Sogipa, Grêmio Náutico União), São Paulo (SESI, Pinheiros, Paineiras), e Minas Gerais (Minas Tênis Clube).

Sarah Menezes no alto do pódio em Londres (Foto: Cleber Mendes)

Apesar da estrutura ser fundamental, por trás dos grandes clubes, estão grandes profissionais. No Brasil, a herança dos maiores judocas do país é passada diretamente às novas gerações. Um exemplo disso são os atletas Sarah Meneses, campeã olímpica em Londres e Leandro Guilheiro duas vezes medalhista de bronze em Olimpíadas, que são treinadores do Clube Pinheiros.

Nas Olimpíadas de Paris 2024, o Brasil conquistou quatro medalhas no judô. Beatriz Souza conquistou a medalha ouro no judô na categoria +78kg, vencendo a israelense Raz Hershko, número 2 do ranking mundial.

(Foto: Luis ROBAYO/AFP)

Larissa Pimenta venceu a italiana Odette Giuffrida, atual campeã mundial, na disputa de terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze na categoria até 52 kg.

(Foto: Wander Roberto/COB)

Willian Lima ficou com a prata após perder na final da sua primeira edição de Olimpíadas e a equipe mista conquistou a medalha de bronze, vencendo a Itália.

(Foto: Wander Roberto / COB)

Países com mais medalhas olímpicas no judô: