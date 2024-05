Ex-árbitro analisa polêmicas de Vasco x Fortaleza e detona Wilton Pereira Sampaio

Wilton Pereira Sampaio foi criticado por Carlos Eugênio Simon em Vasco x Fortaleza (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 22/05/2024 - 10:14

O jogo entre Vasco e Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, contou com alguns lances importantes decididos pelo VAR. Após o jogo em São Januário, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou as jogadas e aproveitou para criticar Wilton Pereira Sampaio. Para o comentarista da ESPN, o profissional é dependente do árbitro de vídeo.

- O Wilton Pereira Sampaio é um árbitro que depende muito do vídeo. Todo jogo dele, ele vai para o VAR, e aí toma a decisão. Na minha opinião foi pênalti do Marinho. Uma bola cruzada para a grande área e o Marinho abre o braço em uma ação de bloqueio. Pênalti bem marcado. Wilton não marcou no campo, mas o VAR interveio corretamente - começou Simon.

- O Wilton sinalizou três vezes para o centro do campo, uma grande confusão. Muito vacilo do árbitro. Não pode titubear em uma decisão grande como é uma penalidade máxima. Tem que ter mais convicção na tomada de decisão. No outro lance, a bola claramente pega na perna do Maicon e ele marca pênalti. O VAR novamente interveio e salvou a arbitragem dele - completou.

O primeiro lance citado por Simon ocorreu ainda na etapa inicial, quando o VAR sugeriu análise de Wilton para marcação de um pênalti para o Vasco. A jogada envolvendo Maicon se deu de forma contrária. O árbitro marcou a penalidade e o VAR corrigiu. O jogo terminou empatado em 3 a 3 no tempo normal, e o Cruzmaltino levou a melhor nos pênaltis.