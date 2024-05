Ana Thaís aponta ‘grande problema’ do Vasco e critica setor do time: ‘Não tem força’

Ana Thaís Matos criticou a marcação e o meio-campo do Vasco (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 10:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Em jogo emocionante, o Vasco superou o Fortaleza nos pênaltis e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 3 a 3. Comentarista do jogo no "sportv", Ana Thaís Matos criticou a marcação e o meio-campo do time.

- O Vasco é um time que tem muitos problemas. O trabalho de Ramón Diáz não era de todo mal. E o time foi perdendo, perdendo, perdendo… E hoje não tem basicamente nada. O Vasco marca muito mal a própria área. O Pochettino teve muito espaço para passear durante o jogo - começou Ana Thaís.

- O Vasco não tem força no meio-campo. Joga com dois volantes que sabem jogar quando tem a bola, especialmente o Sforza, mas é um time que não consegue marcar, não tem leitura defensiva. Tem esse grande problema, que é o que tem para resolver nos próximos dias - completou a comentarista.

O placar foi aberto por Marinho, logo aos oito minutos, e Vegetti deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, Lucero colocou o Fortaleza novamente na frente, mas o "pirata" argentino e Lucas Pitón viraram o jogo. Hércules empatou aos 44'. Nos pênaltis, Léo Jardim pegou a cobrança de Kervin.